Stupenda Gargano in Armenia: la napoletana conquista l'argento

di Diego Scarpitti

Argento per Rebecca Gargano ai Campionati Europei under 23 di Yerevan, in Armenia. La sciabolatrice napoletana è salita sul secondo gradino del podio con Michela Battiston, Eloisa Passaro, Camilla Schina. Le azzurre, dopo aver superato ai quarti la Georgia (45-44) in un duello mozzafiato, hanno prevalso agevolmente in semifinale sull’Ucraina (45-20), sfiorando la medaglia più pesante con la Russia (45-39). «Diciamo che ovviamente c'è dell'amaro in bocca che rimane. Siamo solo parzialmente soddisfatte di questo argento. Volevamo l'oro e purtroppo non siamo riuscite a conquistarlo. Però una medaglia è sempre una medaglia e acquisisce importanza nel momento in cui nulla è scontato» dichiara l’atleta tesserata con il gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare, che si allena con il Club Scherma Napoli. «Dedico il trionfo alla mia famiglia, che mi è sempre vicina in qualsiasi momento». Palmares già sontuoso per Rebecca Gargano (nelle foto di Augusto Bizzi), classe 1996, che aggiunge un’altro tassello importante alla sua imponente bacheca: silver medal a squadre e decima individuale. «Stavamo rischiando di perdere il primo assalto contro la Georgia ma ci siamo riprese: anche questo è da tener presente. Per l'individuale invece c'è tanto rammarico, sia perché vincendo quell'assalto potevo arrivare a medaglia tranquillamente, sia perché speravo almeno di riconfermare il bronzo dell'anno scorso. Ormai però è andata. Occhi puntati sulla prossima tappa di Coppa del Mondo a Mosca il 12 e 13 maggio”. Napoli vincente in giro per il globo con Rebecca Gargano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA