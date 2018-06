Scuola Napoletana di Equitazione, tutto pronto per il Summer Camp

Scuole chiuse e tante attività per i bambini. Anche quest’anno il Pony Club della Scuola Napoletana di Equitazione organizza stage estivi di 5 giorni (lunedì-venerdì) per i più piccoli. Dal 18 al 22 giugno e dal 25 al 29 tante le attività nella struttura di via Beccadelli, con gli istruttori che insegneranno ai bambini a gestire il pony, governarlo e poi montare in sella senza dimenticare momenti dedicati al relax e preparazione atletica. Bagno in piscina, merenda, giochi a squadre con animatrici, teoria e pratica sono alcuni degli appuntamenti del Summer Camp 2018. Info su prenotazioni e contributo di partecipazione: 0815703619.

