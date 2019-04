di Diego Scarpitti

Colpo esterno della Canottieri Napoli. Al Foro Italico i giallorossi stendono la Lazio 7-11 (1-3, 1-1, 4-4, 1-3) e toccano quota 26 punti in classifica. Nel mirino il quartetto composto da Roma Nuoto, Florentia, Iren Sporting Club Quinto e biancocelesti, che precedono Umberto Esposito e soci, avanti soltanto di due lunghezze in griglia. «Tutto è ancora aperto. Siamo contenti della bella prestazione. Ci voleva davvero», dichiara soddisfatto il tecnico Paolo Zizza. «Voglio fare i complimenti ai ragazzi per la grande partita disputata. Tanto cuore e testa, senza mai mollare su ogni pallone: l'attitudine che ci vuole per questo finale infuocato». Tre giornate alla conclusione della regular season. Sabato 27 aprile ripresa contro la Sport Management dell’ex Vincenzo Dolce, poi l’11 maggio a Casoria contro i gigliati, infine lo scontro diretto in Liguria con il Savona.



«Buona vittoria, grande prestazione da parte di tutti. Il pericolo non è scampato. Mancano ancora tre partite, di cui due finali contro i biancorossi della Rari Nantes Florentia e del Savona», spiega il capitano del Molosiglio. «Dobbiamo continuare a pensare a noi stessi. Da lunedì ci concentriamo sulle prossime sfide», ammette la calottina numero 12. Speculare il risultato nel primo e nel quarto parziale. Si conferma micidiale il mancino Eduardo Campopiano: tre gol che valgono i tre punti. «Che spirito di squadra! È stata una bellissima gara, abbiamo creato molto, un po’ contratti nel primo tempo. Foro Italico piscina molto difficile per gli spazi molto stretti: ce la siamo cavata benissimo. Mi congratulo con tutti i miei compagni per l’atteggiamento giusto dall’inizio alla fine, senza cali di concentrazione». Sempre protagonista e trascinatore il numero 8 canottierino (nella foto di Manuel Schembri). «Ho cercato di finalizzare al meglio le occasioni concesse dagli avversari: sono molto contento. La battaglia, però, non è ancora finita».



Doppiette pesanti siglate dagli stranieri Marek Tkac, Djordje Tanaskovic e Milos Vukicevik.



