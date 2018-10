di Diego Scarpitti

E giù subito con la cinquina. Capocannoniere nella classifica marcatori 2017-2018 con 61 reti, Eduardo Campopiano intende conservare lo scettro di bomber e mettere le cose in chiaro. Al PalaCasoria super show dell’attaccante mancino classe ’97, che indossa la calottina numero 8. Primo marcatore di giornata dopo 50”, buca tre volte le resistenze di Enrico Caruso nel primo tempo, trasforma lucidamente due rigori, fa scorrere i titoli di coda, siglando la rete del definitivo 10-5. Vince e convince la Canottieri Napoli, superando di slancio l’Ortigia. «Gara fisicamente impegnativa. Abbiamo dato il massimo e ognuno di noi si è comportato bene. Difesa ermetica grazie al nostro portiere Gabriele Vassallo.



Siamo un gruppo giovane e possiamo giocarcela con chiunque». I ragazzi del Molosiglio si confermano terribili, concedono poco ai siciliani (3-3, 3-0, 2-2, 2-0), ritrovano in Campopiano (nelle foto di Manuel Schembri) un trascinatore. Funzionali alla manovra giallorossa i tre stranieri. Il serbo Tanaskovic segna una doppietta, il difensore slovacco Tcak giganteggia nel reparto arretrato, il centroboa di Belgrado Vukicevic esordisce nel migliore dei modi, si rivela un punto di forza e tiene a dovere la posizione: suo il penalty dell’8-4. «Ottimo approccio casalingo. Piscina comunale gestita dall’Alba Oriens adeguata ai nostri impegni. Mi auguro il meglio per la regular season», afferma soddisfatto Campopiano, considerata l’eccellente prestazione fornita. Botta e risposta tra Confuorto e Giacoppo ad inizio della terza frazione. Impiega 31” il 7 napoletano a condurre i suoi al massimo vantaggio (+4). Prova a tenere a galla il team di Stefano Piccardo l’ex giocatore della Nazionale con la doppietta realizzata nel «tempo della verità». Imprendibile la formazione napoletana, che manda in gol il capitano Umberto Esposito nell’ultimo quarto (9-5), applaudito in tribuna da Fabrizio Buonocore e Gigi Di Costanzo. Finale movimentato con tre cartellini rossi comminati dalla coppia arbitrale Rovida e Piano a Paolo Zizza e Enzo Massa (entrambi per proteste) e a Boris Vapenski (brutalità), per aver scagliato il pallone giallo del centenario sul volto di Esposito. «Contentissimo per i primi tre punti stagionali: abbiamo affrontato una signora squadra», ha dichiarato il coach partenopeo, memore del risultato calcistico (2-1) rimediato alla Scandone nel precedente torneo. «Ogni partita sarà per noi una finale. Dobbiamo metterci cuore, grinta e grande carattere. I giovani si inseriscono con un minutaggio importante». Zizza sperimenta il «metodo Ancelotti»: tutti in acqua, intercambiando i suoi interpreti, senza concedere punti di riferimento agli avversari. «E’ importante il processo di crescita dei ragazzi: quando entrano, fanno rifiatare i veterani». Sabato 27 ottobre trasferta in Liguria contro l’Iren Sporting Club Quinto.

