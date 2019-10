di Diego Scarpitti

Scontrarsi alla prima giornata con i vicecampioni d’Italia è già un avvio impervio. Se poi si scatena Giacomo Cannella e griffa una sestina in una gremita piscina Simone Vitale, allora il campionato della neopromossa Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno inizia dalla seconda giornata contro la Lazio. Squadra che ha lanciato proprio il giovane attaccante classe 1997, trionfatore alle Universiadi 2019 insieme a Jacopo Alesiani (1996), autore di una doppietta. E poi emerge l’esperienza di due campioni del mondo, Marco Del Lungo (nella foto di Manuel Schembri) e Niccolò Figari, entrambi oro in Corea del Sud, che aggiungono qualità alla formazione di Sandro Bovo. Capitan Andrea Scotti Galletta e compagni riconoscono il divario ma non difettano di impegno e applicazione.



«Abbiamo iniziato bene, soprattutto quando siamo riusciti a difendere schierati. Male invece le troppe ripartenze, che abbiamo concesso e le superiorità numeriche, dove siamo stati lenti ed imprecisi», ammette il tecnico giallorosso Matteo Citro al debutto in A1. «È stato un esordio difficile con una piscina completamente esaurita. Ringrazio per aver assistito allo spettacolo l’onorevole Pietro De Luca e gli assessori comunali Angelo Caramanno e Dario Loffredo. Siamo sulla strada giusta e fiduciosi per il prossimo futuro», ha dichiarato il presidente Enrico Gallozzi.



La Campolongo Salerno incassa il primo ko stagionale (4-13 il risultato con parziali di 2-4, 1-5, 0-2, 1-2) ma confida seriamente di poter lottare per l’obiettivo salvezza. «Da lunedì testa alla Lazio», afferma Citro, che avrà a disposizione due settimane di tempo, per preparare in dettaglio la trasferta al Foro Italico.





