Super derby Napoli-Eboli a Villaricca

di Diego Scarpitti

Nuovamente di venerdì. Ormai il Lollo Caffè Napoli ha abituato i suoi tifosi a giocare d’anticipo, non soltanto sul parquet. Dopo il successo con il Latina (6-1) a Villaricca, capitan Massimo De Luca e soci si professano pronti, per affrontare nel migliore dei modi il tanto atteso derby contro la Feldi Eboli. Si respira aria di revanche in casa azzurra. In palio molto più dei tre punti. Voglia di riscatto evidente. Final Eight lontano ricordo. «Sappiamo che la partita è importantissima», dichiara Edimar Dos Santos Dimas, autore di una doppietta nell’ultimo turno casalingo di marzo. Per la terza volta nel corso della stagione si incontrano le due formazioni campane. Napoletani al terzo posto in classifica, a quota 37. Salernitani quinti, a 33 punti.



Nei precedenti match i ragazzi di David Marìn si sono imposti 4-3 in campionato e poi ai rigori in Coppa Italia, risultato vanificato a seguito del ricorso e la sconfitta comminata a tavolino (6-0). «Il derby è una partita particolarmente intensa», afferma il giocatore brasiliano al primo anno all’ombra del Vesuvio, «dispiaciuto» per quanto verificatosi di recente. «Abbiamo voltato pagina», ribadisce il numero 77, che ricorda di aver accettato la proposta di Roberto Dalia, «perchè a Napoli c’è voglia di vincere». Forte il desiderio di primeggiare e di imporsi. All’attivo 11 gol con la speranza di continuare a segnare reti pesanti. «Contiamo sul sostegno dei nostri tifosi. Gli avversari devono sentire che giochiamo con un uomo in più in campo». Obiettivo blindare la terza piazza e respingere gli assalti dei cugini. Fischio d’inizio alle 20.50 a Villaricca.





© RIPRODUZIONE RISERVATA