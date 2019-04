di Diego Scarpitti

Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno 38, Latina Pallanuoto 37, Pescara 36. Diventa avvincente la corsa promozione nel girone Sud. Sarà bagarre in serie A2 fino al 25 maggio. La ripresa della regular season fissata per oggi pomeriggio alle ore 17.30: super derby alla Vitale tra la capolista e la Studio Senese Cesport. All’andata, settima giornata disputata il 26 gennaio, finì 9-8 a Casoria in favore dei giallorossi, capitanati dal napoletano Andrea Scotti Galletta. «E’ la prima di cinque finali. Se vogliamo puntare al primo posto, non possiamo più sbagliare», spiega il giocatore figlio d’arte, in calottina numero 5. «Latina è stata una battuta d’arresto, che ci ha deluso per l’andamento della gara, ma nell’economia di un campionato ci può stare benissimo. Abbiamo analizzato gli aspetti su cui lavorare e faremo di tutto per non ripetere gli errori commessi».



In settimana sconfitta l’under 20 della Rari Nantes Salerno (8-2), allenata dal difensore-coach Scotti Galletta: Posillipo «squadra favorita per il titolo di categoria». Due i rigori sbagliati dai salernitani nel confronto con i cugini rossoverdi. «La Cesport è un’ottima squadra, probabilmente merita di più della classifica attuale, con grandi giocatori in rosa come Gigi Di Costanzo e Fabrizio Buonocore. Già all’andata ci fece soffrire non poco: dobbiamo prendere la partita con la giusta motivazione ed avere molta «fame».



In carriera Scotti Galletta (nella foto di Manuel Schembri) ha disputato due edizioni delle Universiadi, quarto a Daegu nel 2003, in Corea del Sud, riportando, inoltre, un quinto posto a Izmir (Smirne) nel 2005, in Turchia. «Esperienza bellissima, è come un’Olimpiade in miniatura e il villaggio è la cosa più bella. Peccato che a Napoli non sia stato possibile creare uno spazio adeguato, per allestire il villaggio degli atleti come nelle precedenti edizioni», racconta il pallanuotista partenopeo, considerato il «Gattuso dell’acqua clorata». «In Corea perdemmo contro Serbia e Australia, rispettivamente in semifinale e finale per il bronzo, forse facemmo il massimo possibile. Mentre in Turchia fummo letteralmente derubati. Nei quarti, contro i padroni di casa, vincemmo il match, ma il giorno dopo ci costrinsero a rigiocare gli ultimi secondi: assegnarono in loro favore pure un rigore ma, onestamente, a distanza di anni, non ricordo neanche il motivo. Fu un vero peccato. Nei supplementari gli arbitri non ci fecero proprio più giocare: si poteva arrivare a medaglia». Settebello dell’epoca diretto da Mino Cacace.



Si dice pronto a gustare le «Universiadi della Grande Bellezza» nella sua Napoli anche Andrea Scotti Galletta. Incrociare le dita, all’ombra del Vesuvio, è d’obbligo.

