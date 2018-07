di Diego Scarpitti

Fatica, questa sconosciuta. Nora Liello un patrimonio del nuoto italiano, un tesoro inestimabile del Circolo Nautico Posillipo. Sportiva attiva, di esempio per le giovani generazioni, incollate sempre in maniera ossessiva al pc o attaccate al cellulare, destinate inevitabilmente ad ingrassare, la «nonna volante» non avverte in corsia i suoi 87 anni. Donna dei record, che nel recente passato ha addirittura infranto di 1.37 secondi il tempo che apparteneva a Gamenara e che resisteva dal 1999, continua a trionfare. Indisturbata e in scioltezza. Sprinta e vira, bracciata dopo bracciata, riesce a piazzarsi davanti e toccare per prima la mattonella. Ai recenti campionati master italiani Herbalife a Palermo naturalmente il pieno di medaglie. Mai a mani vuote. Tris di vittorie nei 50 e 100 stile libero e nei 50 dorso, più tre staffette.



«Non facevo un passo, se non ricevevo complimenti non solo da uomini ma anche da ragazze. Tutto bene fino a quando posso», racconta sorridente Liello, che in Sicilia ha alzato anche una coppa nel circuito supermaster M85. Festeggiano inoltre Barbara Horr prima nei 200 misti, seconda nei 200 dorso e quarta nei 200 rana; «Iron» Amedeo Acquaviva chiude con due secondi posti nei 200 e 400 misti; si fa apprezzare Enrico Caruso con un secondo posto nei 50 dorso ed un quarto nei 50 sl; Angelo Lettera si posiziona secondo nei 200 dorso e sesto nei 100 dorso; strappa due terzi posto nei 50 e 100 sl Gianpiero La Monica. Perennemente in alto i colori del Sodalizio napoletano. E se le congratulazioni giungono sincere dal capitano Paride Saccoia, dal portierone Tommi Negri e dall’arcigno difensore Gigi Foglio, vuol dire che l’impresa è stata ampiamente realizzata. Quando l’età non conta davvero, primati nel mirino. Vero Nora? Ever(red)green. Imprese rossoverdi.

