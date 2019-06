Svanisce nei playoff il sogno promozione dello Sporting Flegreo

di Eduardo Improta

Più di trecentonto persone hanno spinto le girls dello Sporting Club Flegreo verso il grande sogno promozione in A1. «Ci credevamo, dopo 7 anni di duro lavoro avevamo un sogno, ma adesso è svanito - commenta il patron dello Sporting Flegreo, Ottorino Altieri - le nostre ragazze si sono battute sempre con tutte le loro forze ma non è bastato. Forte dell’esperienza di questa stagione, faremo tutti i ragionamenti per il futuro, ripartiremo alla grande».



Svanisce in gara 2 il sogno promozione per le ragazze allenate da Ioannis Koinis. Dopo la brutta sconfitta rimediata alla piscina Sterlino di Bologna nella gara 1 playoff, lo Sporting Flegreo si rialza e con una grande prestazione di orgoglio tiene testa alle bolognesi per due quarti del match. Oltre all’assenza di Fabiana Anastasio, a Monterusciello si aggiunge anche quella di Camilla Sgrò che ad inizio del secondo quarto esce dai giochi per raggiunto numero di falli. La partenza sprint del Rari Nantes Bologna prova ad intimorire le puteolane, ma il Flegreo è in partita e con Parisi chiude la prima frazione sul 2 A 1. La ripresa si apre con il gol di Monaco, ma prima Morvillo e poi Parisi stabiliscono la parità sul 3 a 3 al cambio panchine. Nel terzo quarto il break del Bologna di 5 a 1 cambia l’inerzia della partita: a segno Monaco con una doppietta, Invernizzi, Nicolai e Budassi che portano le bolognesi a 8 minuti dalla fine sul +4, vantaggio che non sarà più rimarginato dalle puteolane, nonostante il grande impegno e i tanti sforzi per rientrare in partita. Nell’ultimo parziale il Flegreo continua a giocare con vigore e determinazione, onorando fino alla fine la partita. Nel finale la doppietta di Altieri per il Flegreo, a cui risponde il Bologna con le reti di Monaco e Verducci.Bellissima la cornice di pubblico accorsa a Monterusciello che ha sostenuto senza sosta le ragazze in acqua a cui va un bellissimo applauso finale per il grande impegno.“Complimenti alle ragazze, sono orgoglioso di loro. In gara uno abbiamo sbagliato partita, ma oggi tutte hanno dato il massimo. Purtroppo ai play off siamo stati anche sfortunati: oltre all’assenza di Anastasio, oggi si è aggiunta anche quella di Sgrò che al primo tempo aveva già due falli e ad inizio del secondo quarto è uscita di scena", commenta Koinis a fine partita». Continua il sogno dell’altra squadra partenopea Acquachiara che ha battuto in gara 2 in trasferta le girls del Como Pallanuoto con il risultato di 5 a 8.

