di Diego Scarpitti

DNA da guerriera. Dedizione, determinazione, concentrazione e voglia di vincere. Non ha esitato minimamente ad avvalersi delle sue armi migliori. Dopo il bronzo a cinque cerchi conquistato alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, Assunta Cennamo si è laureata Campionessa Italiana 2018 nella categoria -62kg. Al PalaFlorio di Bari la 17enne napoletana, atleta della Olimpo Futurama Taekwondo, ha disputato tre incontri impegnativi, battendo in finale Federica Rocca con il punteggio di 22-12. Sesto titolo messo in bacheca.



«Questo è il mio primo campionato da senior. Credevo di perdere, dopo aver disputato gli Youth Olympic Games in Argentina, perchè non stavo tanto in forma e mi sono allenata poco. Nonostante tutto, invece, ho trionfato, dimostrando che sono forte, pur essendo la più piccola». Sul tatami Cennamo ha palesato carattere e qualità. «Che spettacolo, che eleganza, quanta forza», il commento soddisfatto del maestro Gennaro Buonocore.

