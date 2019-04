Taekwondo, Mugnano di campione ​d'Italia con il team La Pietra

di Ferdinando Bocchetti

Il team La Pietra di Mugnano conquista il titolo di campione d’Italia di Taekwondo. La competizione nazionale si è tenuta nei giorni scorsi a Riccione. Ad aggiudicarsi la medaglia d'oro Mario Carandente Tartaglia nella categoria – 53 chili, e Giuseppe Mazza nella categoria – 61. Medaglia di bronzo invece per Christian Caruso nella categoria -37 chili. “Dietro questo traguardo c’è un anno di lavoro e sacrifici da parte di questi ragazzi che hanno appena 13 anni – spiegano i due tecnici Antonella La Pietra e Rossella Cacciapuoti – Siamo incredibilmente soddisfatte, i ragazzi che hanno conquistato il primo posto sono stati convocati dalla nazionale per partecipare al mondiale. I prossimi obiettivi ora sono lo Spanish Open a Valencia il 14 aprile e l’Olimpic Dream Cup che vedrà sfidarsi i migliori atleti di ogni regione”. Alle gare di Riccione hanno partecipato ben 700 atleti e il team La Pietra è l’unico della Campania ad aver conquistato il podio sia come società che con i singoli atleti.

