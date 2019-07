Grandina sul Tour, tappa sospesa e Bernal è la nuova maglia gialla

di Francesca Monzone

Il Tour de France si ferma a causa del mal tempo. La tappa di oggi, la diciannovesima, è stata sospesa con neutralizzazione del tempo sul Col de l’Iseran. Delusione per la Francia e Alaphilippe che ha perso così la maglia gialla cedendola al colombiano Egan Bernal, che è transitato con 2’06” sull’Iseard. Cancellata dunque la discesa e la salita di Tignes, con la corsa che si ferma a 26 chilometri dal traguardo con i corridori che salgono sulle ammiraglie. Una fitta grandinata ha coperto completamente di ghiaccio l’asfalto, rendendolo impraticabile, con questa motivazione i giudici di gara hanno chiesto la sospensione immediata della tappa.

Festeggia ora la Ineos di Bernal e Thomas e la Francia dovrà rimandare al prossimo anno, la possibilità di riportare la maglia gialla in Patria. Stizzito Alaphilippe ha gettato il casco in terra prima di salire in auto. Domani ultima possibilità per cambiare qualcosa nella classifica generale, con il colombiano della Ineos che ha un minuto sul trio Thomas-Buchmann-Kruijswijk e due minuti su Alaphilippe.

La tappa di oggi da Saint Jean de Maurienne a Tignes di 126 chilometri viene così sospesa, rovinando quello che poteva essere il risultato finale del Tour de France. La corsa già oggi aveva visto il ritiro di Thibaut Pinot, tra i possibili candidati per la vittoria finale. Il transalpino della Groupana FDJ, in lacrime per un grave problema muscolare, era astato costretto al ritiro. La corsa riprenderà domani con l’ultima frazione alpina e domenica ci sarà il gran finale a Parigi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA