Obiettivo serie A2. Il Tennis Club Napoli di serie B è stato presentato oggi nella Sala dei Trofei del circolo di viale Dohrn, dal direttore sportivo Enrico Rummo, insieme ai capitani Angelo Chiaiese e Antonio Izzo e con la squadra del club al completo. Domani i giallorossi, dopo aver vinto in trasferta contro il Maggioni San Benedetto del Tronto 4-2 nella prima giornata e dopo aver riposato nella seconda giornata, esordiscono sui campi del glorioso club di viale Dohrn, contro il TC Finale Ligure.



La rosa è da promozione. Oltre al numero 1 spagnolo di livello internazionale Daniel Munoz de la Nava (n.397 Atp), che ha esordito con una vittoria, in squadra ci sono i napoletani Giovanni Calvano (2.2) (anche lui con una vittoria all’attivo), entrato nel 2018 per la prima volta nelle classifiche Atp, e Giovanni Rizzuti (un successo nel primo incontro), anche lui giocatore dal passato nell’Atp e dalla esperienza di ottimo livello (2.3) rappresentano i punti di forza del club giallorosso. Pietro Manola, Elio Ramaglia e l’under 16 Lorenzo Peluso completano la batteria dei tennisti “seconda categoria” di qualità. In rosa, con la classifica di 3.1, anche un altro napoletano, Giancarlo Petrazzuolo, già prima categoria, campione d’Italia in A1 con Capri, e top 220 Atp in passato. Capitani del TC Napoli sono Angelo Chiaiese e Antonio Izzo.



«Abbiamo allestito una squadra di alto livello, come è giusto che sia per un club come il nostro e come abbiamo concordato a inizio stagione con il presidente Riccardo Villari che ha voluto fortemente che il club tornasse a competere ad alto livello a squadre – ha spiegato il direttore sportivo Enrico Rummo –. Possiamo conquistare la promozione in A2, abbiamo un giocatore di esperienza internazionale come Daniel Munoz della Nava e una squadra giovane ed equilibrata. Qualificiamoci ai playoff e poi nei riparliamo».

