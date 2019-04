Budapest, Berrettini vince il torneo ​battendo in finale il serbo Krajinovic

Alla sua seconda finale Atp in carriera Matteo Berrettini conquista l' Hungarian Open sulla terra rossa di Budapest. Il 23enne romano, numero 55 del ranking mondiale, ha vinto la finale in rimonta contro il serbo Krajinovic in tre set 4-6, 6-3, 6-1. Con questo risultato Berrettini ha emulato quanto fatto un anno fa da Cecchinato che vinse proprio a Budapest per poi essere grande protagonista al Roalnd Garros. Grazie a questo successo il tennista romano raggiungerà il suo best ranking che comunque aveva già ipotecato battendo in semifinale il serbo Laslo Djere, numero 33 Atp e quinto favorito del tabellone.

