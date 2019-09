Wta di Osaka, la Giorgi avanza ai quarti

Camila Giorgi ha centrato l'ingresso nei quarti di finale del torneo di Osaka. La 27enne di Macerata, numero 54 del ranking mondiale si è sbarazzata in due set (6-0 6-3), in un'ora e un quarto di partita, della statunitense Sloane Stephens, n.14 Wta e terza favorita del seeding. Venerdì nei quarti, la Giorgi troverà la belga Elise Mertens, n.24 Wta e nona testa di serie: tra le due non ci sono precedenti.

