China Open, Fognini ko ai quarti con ​Khachanov

Si ferma ai quarti di finale l'avventura di Fabio Fognini al 'China Open' (cemento, montepremi 3.515.225 dollari) in corso a Pechino. L'azzurro numero 12 del mondo è stato eliminato dal russo Karen Khachanov, numero 9 Atp, col punteggio di 3-6, 6-3, 6-1 dopo un'ora e 46 minuti di gioco. Fognini a Pechino puntava a confermare la semifinale di un anno fa, una occasione mancata per incamerare altri punti preziosi in chiave 'Race to London'. Khachanov si giocherà ora un posto in finale col vincente dell'incontro tra Dominic Thiem ed Andy Murray.

