Cincinnati, eliminato Federer: Djokovic batte Carreno Busta

Novak Djokovic prosegue il suo cammino al 'Western&Southern Open' (cemento, montepremi di 6.056.280 dollari) in corso di svolgimento a Cincinnati. Il tennista serbo, numero 1 del mondo, accede ai quarti di finale grazie al successo sullo spagnolo Pablo Carreno Busta per 6-3 6-4. Sconfitta per Roger Federer, terza testa di serie, che si deve arrendere al russo n.70 Atp Andrey Rublev 6-3 6-4 dopo poco più di un'ora di gioco.

