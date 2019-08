Cincinnati, Kuznetsova in finale: sconfitta la Barthy in due set

Svetlana Kuznetsova è la prima finalista del torneo Wta di Cincinnati (cemento, montepremi 3 milioni di dollari). La russa, numero 153 del mondo ma ex numero 2, sconfigge l'attuale numero 2 Wta, l'australiana Ashleigh Barty, prima testa di serie del torneo, per 6-2, 6-4 in poco più di un'ora di gioco. Kuznetsova aspetta in finale la vincente del derby statunitense tra Sofia Kenin e Madison Keys.

