Prima finale per Novak Djokovic al rientro dopo l'infortunio alla spalla. Il serbo numero uno al mondo sfiderà l'australiano John Millman per il titolo al torneo Atp 500 di Tokyo. Djokovic, costretto al ritiro negli ottavi degli US Open contro Stan Wawrinka, ha dunque mostrato di aver superato il problema fisico, avendo raggiunto l'ultimo atto senza cedere alcun set nei quattro incontri disputati: in semifinale il serbo ha eliminato in due set 6-3 6-4 il belga David Goffin, numero 15 del ranking Atp e terza testa di serie, vincitore due anni fa nella capitale giapponese. Per il 32enne

di Belgrado si tratta della finale numero 110 in carriera, nella quale Djokovic va a caccia del 76esimo trofeo.

