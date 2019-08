Camila Giorgi si qualifica per i quarti di finale del torneo Wta del Bronx (cemento, montepremi 250.000 dollari). L'azzurra, numero 58 del mondo, supera in rimonta la tedesca, Andrea Petkovic, numero 89 del ranking Wta, con il punteggio di 3-6, 7-5, 7-6 (7-3) in due ore e 41 minuti.

