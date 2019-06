Matteo Berrettini è in semifinale del torneo di Halle, in Germania. L'azzurro, n.22 del ranking ci arriva dopo aver battuto per 6-2, 7-6(4) il russo Karen Khachanov, n.9 Atp. Il 23enne romano Berrettini affronterà in semifinale il vincente tra David Goffin, n.33 Atp, e il tedesco Alexander Zverev, n.5 del mondo.

