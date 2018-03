di Redazione Sport

Roger Federer ha staccato il pass per il terzo turno del «BNP Paribas Open», primo ATP Masters 1000 della stagione in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Non altrettanto può dirsi, invece, per Novak Djokovic, il cui rientro nel tour è stato amaro. Così come mastica amaro Alexander Zverev, costretto a salutare subito il 'quinto Slam' in un 2018 fin qui avaro di soddisfazioni per il 20enne di Amburgo. Il n.1 del Mondo, dopo la sospensione per pioggia ieri sul 6-3 2-2 contro l'argentino Federico Delbonis, ha oggi chiuso i giochi vincendo il secondo set 7-6(6). Il fuoriclasse svizzero, che deve raggiungere almeno le semifinali per rimanere sul trono mondiale, troverà ora il serbo Filip Krajinovic, n.28 Atp. Indian Wells amara invece per Novak Djokovic, sceso al n.13 del ranking e decima testa di serie, che ha ceduto 7-6(3) 4-6 6-1 al giapponese Taro Daniel, n.109 Atp, passato attraverso le qualificazioni. Esce anzitempo anche Zverev, n.5 Atp, che si è fatto sorprendere dal portoghese Joao Sousa 7-5 5-7 6-4. Debutto positivo infine per Cilic e Del Potro. Il croato, n.3 della classifica mondiale, ha regolato 7-5 6-3 l'ungherese Marton Fucsovics e troverà adesso il tedesco Philipp Kohlschreiber. Ancor più sul velluto l'argentino Juan Martin Del Potro, n.8 Atp e sesta testa di serie, che ha lasciato appena tre game all'australiano Alex De Minaur. 'Delpò troverà adesso il veterano spagnolo David Ferrer.

