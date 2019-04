Internazionali di Roma, Serena Williams torna al Foro Italico

Tutte le più forti tenniste del mondo figurano nell'entry-list femminile dell'edizione numero 76 degli Internazionali BNL d'Italia, confermando una volta di più il prestigio e l'importanza dell'evento. Il torneo, in programma dall'11 al 19 maggio a Roma, ha davvero un campo di partecipazione eccezionale: sono iscritte tutte le prime 43 giocatrici della classifica Wta: l'ultima giocatrice ammessa direttamente in tabellone è la ceca Marketa Vondrousova, appunto numero 43 del ranking. Da segnalare il ritorno, dopo tre anni, di Serena Williams, già quattro volte regina di Roma (2002, 2013, 2014 e 2016). Nella suggestiva cornice del Foro Italico, che certo non ha bisogno di presentazioni, andrà in scena la nona edizione combined di un evento che si può senz'altro definire il più importante torneo su terra battuta del mondo dopo il Roland Garros. La vincitrice degli ultimi due Slam nonché regina del ranking, la giapponese Naomi Osaka, va a caccia di un risultato di prestigio sul 'rossò, ma le rivali non mancano di certo. A cominciare dall'ucraina Elina Svitolina, numero 7 Wta, a segno nelle ultime due edizioni, o la rumena Simona Halep, numero due del ranking e campionessa del Roland Garros in carica, finalista nelle ultime due edizioni. Occhio anche alla ceca Petra Kvitova, numero 3 Wta, e alla statunitense Sloane Stephens, numero 8 Wta, lo scorso anno finalista sulla terra parigina. In attesa delle qualificazioni e dell'assegnazione delle wild card, presente di diritto nel main draw l'azzurra Camila Giorgi, numero 29 del ranking

