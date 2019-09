Laver Cup, Nadal rinuncia: ​niente doppio con Federer

Niente doppio in coppia con Roger Federer: Rafa Nadal rinuncia alla terza giornata della Laver Cup, in corso a Ginevra, per un'infiammazione alla mano che si era già manifestata durante la finale degli Us Open, vinta contro Medvedev. Lo spagnolo sarà sostituito da Thiem nel singolare contro Kyrgios, e da Tsitsipras nel doppio. La Laver è una competizione sei contro sei tra una selezione di tennisti europei e una del resto del mondo, nata nel 2017. A guidare le due squadre, le leggende del tennis Bjorn Borg e John McEnroe.

