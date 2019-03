Wta Miami, Halep e Pliskova in semifinale: il palio il numero 1

Sono Simona Halep e Karolina Pliskova le altre due semifinaliste del 'Miami Open' che si disputa sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium in Florida. La romena numero 3 del mondo e la ceca (7) si aggiungono alle due tenniste già qualificate, la estone Anett Kontaveit e la britannica Asheleigh Barty. Nelle sfide dei quarti, la Halep -alla quale dopo l'eliminazione della Osaka basta arrivare in finale per riprendersi lo scettro di numero uno del mondo- ha sconfitto per 6-4 7-5 la cinese Qiang Wang (18). Pliskova (7) invece ha liquidato per 6-3 6-4 la connazionale 19enne Marketa Vondrousova (59) protagonista del ko della campionessa in carica, l'americana Stephens (6). Le sfide per un posto nella finalissima vedranno di fronte Kontaveyt e Barty da una parte, e Halep e Pliskova dall'altra.

