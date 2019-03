Wta Miami, Stephens eliminata: avanzano Pliskova e Halep

Sconfitta eccellente nella notte al 'Miami Open' (cemento, montepremi di 9.035.428 dollari) di scena in Florida. La statunitense Sloane Stephens, numero 6 del ranking mondiale e campionessa uscente, è stata eliminata nei sedicesimi di finale 6-3, 6-2, in poco più di un'ora e mezza, dalla tedesca Tatjana Maria numero 62 del mondo. Ha dovuto soffrire per piegare la francese Alize Cornet, numero 53 Wta, lanumero 7 del mondo, la ceca Karolina Pliskova che si è imposta 6-7 (3-7), 6-1, 6-4 dopo due ore e 36 minuti di gioco. In precedenza Simona Halep, numero 3 del ranking, ha impiegato due ore e tre quarti per piegare la slovena Polona Hercogm, numero 93 Wta, col punteggio di 5-7, 7-6 (7-1), 6-2.

