Montecarlo, Nadal e Zverev agli ottavi

Tutto facile per Rafa Nadal , lo spagnolo, numero 2 del ranking mondiale e del seeding, nonché campione in carica, si è qualificato per gli ottavi di finale superando Bautista Agut con un perentorio 6-1 6-1 in un'ora e un quarto di gioco. Nel prossimo turno Nadal affronterà il vincente del match fra il bulgaro Grigor Dimitrov e il tedesco Jan-Lennard Struff. Agli ottavi si è qualificato anche Alexander Zverev, il tedesco, numero 3 del mondo e del seeding, ha infatti sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 33 delranking Atp, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e 19 minuti.

