Wimbledon, la Riske elimina ​la numero uno Barty agli ottavi

Alison Riske batte la numero uno del mondo Ashleigh Barty e avanza ai quarti di finale di Wimbledon. La statunitense numero 55 del mondo si è imposta sulla 23enne australiana, regina del Roland Garros e del ranking Wta, con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-3 in un'ora e 37 minuti di gioco. Per la Barty si interrompe così una striscia di 15 vittorie di fila. La Riske, per la prima volta in carriera ai quarti di uno torneo dello Slam, attende ora la vincente del match tra la connazionale Serena Williams, numero 11 del seeding, e la spagnola Carla Suarez Navarro. Avanza ai quarti anche l'ucraina Elina Svitolina (n.8), che ha superato la croata Petra Martic per 6-4, 6-2.

