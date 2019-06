Roland Garros, Djokovic elimina Zverev e conquista la semifinale dove affronterà Thiem

Novak Djokovic non cede un set nemmeno al giovane tedesco Alexander Zverev, n.5 Atp, e si qualifica alle semifinali del Roland Garros, dove affronterà l'austriaco Dominik Thiem. Il numero uno al mondo si è imposto in circa due ore, col punteggio di 7-5, 6-2, 6-2.



Dominik Thiem aveva già guadagnato la semifinale battendo in tre set il russo Karen Khachanov col punteggio di 6-2, 6-4, 6-2.

