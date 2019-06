Rafael Nadal approda agevolmente ai quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sulla terra rossa di Parigi. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e del seeding, sconfigge l'argentino Juan Ignacio Londero, numero 68 del ranking Atp, per 6-2, 6-3, 6-3 in due ore e 13 minuti.



Dopo una maratona di 5 ore e 11 minuti, Stan Wawrinka batte il Next Gen greco Stefanos Tsitsipas e vola ai quarti di finale del Roland Garros, dove affronterà il connazionale Roger Federer: 7-6 5-7 6-4 3-6 86 il punteggio in favore dello svizzero che a Parigi ha trionfato nel 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA