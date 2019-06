Nessun miracolo al Roland Garros per Salvatore Caruso, che come da pronostico ha dovuto lasciare il passo verso gli ottavi al numero uno al mondo e favorito del torneo, Novak Dkokovic. Il serbo si è imposto in tre set, col punteggio di 6-3, 6-3, 6-2 in poco più di due ore di gioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA