Veloce quasi quanto la pallina, che attraversa l'altro lato della rete proprio durante la sua invasione di campo, durata tre secondi. Ma quanto basta per far sobbalzare il pubblico del Foro Italico. Il felino con lo scatto da raccattapalle ha fatto la sua comparsa nel campo Pietrangeli, durante il doppio fra il polacco Lukasz Kubot e il brasiliano Marcelo Melo contro i tennisti colombiani Juan Sebastian Cabal e Robert Farah Maksoud.



Race for the Cure, la sfilata delle donne in rosa che hanno sconfitto il tumore al seno​





Esposto alla velocità incredibile della pallina da tennis, il gattone ha sfilato vicino alla rete attraversando la terra battuta e, come succede spesso agli incroci stradali, sfidando una delle sue sette vite. Dopo l'incursione lampo il micione è finito in 'out', che per una volta ha portato fortuna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA