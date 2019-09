La Sharapova non si ritira: ​si allena in Italia per il rientro

Maria Sharapova non ha intenzione di ritirarsi. La campionessa russa ha ripreso ad allenarsi per tornare in alto e lo sta facendo in Italia, al Piatti Tennis Center di Bordighera come punto di riferimento. Il lavoro è iniziato subito in campo e in palestra. La notizia circolava da tempo ma doveva rimanere sottotraccia per evitare un eccesso di attenzione mediatica e permettere alla ex n.1 del mondo di lavorare in tutta tranquillità al suo progetto: provare a ripartire dalle basi, curare la preparazione fisica nel dettaglio e, sempre partendo dai dettagli, ripulire anche tutto il bagaglio tecnico. Infine rinfrescare e approfondire con Riccardo Piatti e il suo team anche i risvolti tattici del gioco, approfittando dell'esperienza maturata dal tecnico comasco e dal collega Massimo Sartori, dal preparatore fisico Dalibor Sirola e dal fisioterapista osteopata Claudio Zimaglia con Furlan e Ljubicic, Seppi, Djokovic, Gasquet, Raonic e Coric. Poi però su uno degli account social della campionessa russa, capace in carriera di vincere tutti e quattro i tornei del Grande Slam, Maria Sharapova «SpacePova» sono comparsi i primi video relativi ad allenamenti sul campo con Jannik Sinner e al lavoro in palestra con Dalibor Sirola a fare da personal trainer di eccezione. Era data in procinto di ritirarsi, «Masha», ma il video in palestra a Bordighera, postato su Instagram ieri pomeriggio, ha già più di 400mila visualizzazioni.

