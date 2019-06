Ping pong, i due fratelli Giustiniani di Mugnano sul tetto d'Italia

di Ferdinando Bocchetti

Mugnano protagonista ai campionati italiani di tennistavolo che si sono svolti a Riccione. Un doppio titolo italiano è stato conquistato dai fratelli Giustiniani, pongisti dell'Accademia Coletta. Lorenzo, 14 anni, e Gennaro, 15 enne, sostenuti dal coach Ferdinando Coletta si sono imposti in un torneo che ha visto la partecipazione di oltre 1000 atleti provenienti da ogni angolo d'Italia. Lorenzo e Gennar hanno sbaragliato la concorrenza nel doppio, mentre Gennaro si è imposto anche nel torneo singolare. Entusiasta il presidente dell'accademia Giuliana De Stefano: "Una grande soddisfazione per la nostra città e la nostra associazione sportiva - dice - ma la vittoria dei ragazzi è anche un messaggio di speranza verso tutte quelle società che riescono a trasformare le difficoltà presenti in realtà difficili in energia positiva e voglia di emergere".

