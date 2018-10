Vittoria all'esordio al 'Rakuten Japan Open Tennis' (cemento, montepremi di 1.781.930 dollari) per Nick Kyrgios nel torneo in corso di svolgimento al Musashino Forest Sport Plaza di Tokyo. L'australiano, numero 27 del ranking mondiale, ha superato 7-5, 7-6 (7-3) il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 95 del mondo. Bene anche Alex De Minaur, il 19enne nato a Sydney, numero 38 Atp, ha eliminato col punteggio di 6-7 (1-7), 7-6 (7-5), 6-2, il francese Gilles Simon numero 29 della classifica mondiale, annullando 4 match point sul 5-4 nel secondo set. Avanza il sudafricano Kevin Anderson, numero 9 del ranking mondiale e seconda testa di serie, che ha sofferto più del previsto per piegare le resistenze dell'australiano, Matthew Ebden, numero 48 Atp, battuto 4-6, 7-6 (7-1), 6-2. Bene anche Kei Nishikori. L'idolo del pubblico di casa, n. 12 del mondo, ha regolato in due set, 6-3, 7-5, il francese Benoit Paire n.63 Atp.

