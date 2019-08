Toronto, Osaka-Williams ai quarti: prima rivincita della finale Us Open

Naomi Osaka e Serena Williams si sfideranno nei quarti di finale del torneo Wta di Toronto. La giapponese, numero 2 del mondo e del seeding, ha sconfitto la polacca Iga Swiatek per 7-6 (7-4), 6-4. La statunitense, testa di serie numero 8 e attualmente numero 10 al mondo, si è imposta sulla russa Ekaterina Alexandrova per 7-5, 6-4. La sfida Osaka-Williams nel prossimo turno del torneo canadese sarà il primo remake della celebre finale all'Us Open 2018. In quell'occasione la giapponese trionfò e vinse il suo primo Slam, ma la sua vittoria fu in parte offuscata dalla durissima polemica tra la Williams e il giudice di sedia Carlos Ramos. La statunitense, che diede a Ramos del «ladro» lanciando anche accuse di sessismo, si è poi scusata con la sua avversaria per il comportamento sopra le righe. Acqua passata per la Osaka: «Sono davvero eccitata, sono cresciuta guardandola e ogni volta che ho l'opportunità di giocare contro di lei mi sembra sempre un'opportunità unica nella vita», ha detto la 21enne giapponese parlando del prossimo match con la Williams. La Osaka aveva battuto la Williams anche nel primo scontro diretto a Miami lo scorso anno, prima della sfida per il titolo all'Us Open.

© RIPRODUZIONE RISERVATA