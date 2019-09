US Open, Djokovic si arrende ​al dolore alla spalla e si ritira

di Guido Frasca

Da tre anni a questa parte è diventata una maledizione. Nel 2017 Wawrinka non riuscì neppure a partecipare agli US Open per difendere il titolo conquistato 12 mesi prima. L’anno scorso è stato il turno di Nadal, che si ritirò in semifinale contro Del Potro. Nel 2018 ha trionfato Djokovic e alla vigilia del torneo il n.1 del mondo era il favorito indiscusso. Poi ci si è messa di mezzo la spalla sinistra malconcia. Se il Djokovic a mezzo servizio dei tre turni precedenti poteva anche bastare, negli ottavi il coefficiente di difficoltà schizzava verso l'alto. L'avversario era di quelli tosti: Stan Wawrinka, campione a New York nel 2016 quando in finale superò proprio Djokovic. Ci ha provato Nole: ha lottato e perso i primi due set (6-4 7-5) e dopo tre game del terzo (2-1 per lo svizzero) ha alzato bandiera bianca. La spalla sinistra, che gli aveva dato grossi problemi nei giorni scorsi, è tornata a condizionarlo più di quanto possa sopportare. "Non è la prima né l’ultima volta che mi devo ritirare per infortunio - ha detto il serbo - ho consultato molti medici e provato molte cure, ora ovviamente prenderò un periodo di riposo e valuterò col mio team. Vediamo se sarò in grado di giocare Tokyo fa qualche settimana". Wawrinka, numero 23 del seeding, nei quarti affronterà il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, che ha messo fine alla favola di Dominik Koepfer , 25enne tedesco partito dalle qualificazioni e numero 118 Atp, non senza qualche sofferenza di troppo: 3-6 6-3 6-2 7-6 (2). L'altro quarto della parte alta del tabellone è Federer-Dimitrov.





