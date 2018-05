Gli Internazionali del Vomero ​restano a Napoli: vince Brancaccio

È Raul Brancaccio il vincitore della quarta edizione della Tennis Vomero Cup - Trofeo Banca Euromobiliare, torneo da 25 mila dollari organizzato in collaborazione con Makers e valido per il circuito Itf. In finale, il tennista di Torre del Greco ha sconfitto in tre combattuti set il connazionale Pietro Rondoni con il punteggio di 6-2 6-7(3) 6-0.



«Sono felice di aver vinto in casa. Dedico la vittoria a mia nonna - ha detto - scomparsa due anni fa. Un ringraziamento anche al mio staff; insieme decideremo la programmazione dei prossimi tornei». Grazie a questo risultato brancaccio dovrebbe entrare nei primi 500 della classifica Atp.



Si è concluso, infine sui campi in veloce del club collinare anche il raduno a inviti giovanile Under 10 maschile e femminile Trofeo D'Orta. Nel maschile, la vittoria è andata a Filippo Maria Russo; nel femminile, a Claudia Galietta.

