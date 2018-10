â€‹Serie A2, il TC Vomero vince a Milano e vola al primo posto

Colpo esterno e primo posto in classifica per il Tennis Vomero nel girone 1 della serie A2 di tennis. Cambiano gli spagnoli in formazione ma il risultato non cambia: entra Gimeno Traver, già top 50 del mondo, esce l’ex top ten mondiale Nicolas Almagro, ma il circolo collinare vince la sua seconda partita consecutiva, 4-2 a Milano con l’Ambrosiano e adesso guida la classifica del gruppo 1 con 7 punti, insieme con il Siracusa che ha pareggiato con il Borgaro in casa 3-3. E domenica prossima al Vomero c’è la sfida casalinga proprio tra le due leader, Vomero-Siracusa.



Per il club del presidente Carlo Grasso e del ds Marino Carelli hanno conquistato i punti in singolare lo spagnolo Gimeno Traver, poi l’italo-argentino Juarez e il napoletano Caparco (ko l’altro napoletano Cacace). In doppio è arrivato il quarto e decisivo punto con Cacace e Gimeno Traver che piegavano Arnaboldi-Roggiero 6-3 6-4.



Bene anche l’altra squadra campana in serie A2, il New Torre del Greco che con due vittorie in due match si conferma squadra da playoff. Ieri ha battuto all’esordio in casa 4-2 Schio (vittorie di Orazzo, Gutierrez, Mastrelia e del doppio Palumbo-Cozzolino) nel gruppo 4.

