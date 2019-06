Wimbledon, sorteggiato il tabellone: gli avversari degli italiani al 1°turno

Con la promozione dalle qualificazioni di Salvatore Caruso e Andrea Arnaboldi sono nove - record di presenze tricolori eguagliato - i tennisti azzurri al via nel tabellone principale di Wimbledon, terzo Slam della stagione, che scatta lunedì 2 luglio sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club.

Il sorteggio non è stato granché “benevolo” con i giocatori italiani, visto quattro di loro sono stati abbinati a una testa di serie subito al primo turno e anche gli altri dovranno fare i conti con avversari “scomodi” su questo tipo di superficie.



Fabio Fognini, numero 10 della classifica mondiale e 12esima testa di serie, alla undicesima apparizione sui prati di Church Road dove ha raggiunto quattro volte il terzo turno (2010, 2014, 2017 e lo scorso anno), esordirà contro lo statunitense Frances Tiafoe, numero 39 Atp, alla terza presenza nel main draw londinese dove lo scorso anno è approdato al terzo turno: il 32enne di Arma di Taggia si è aggiudicato l’unico confronto diretto, nel 2017, al primo turno del Roland Garros.



Matteo Berrettini, numero 20 del ranking mondiale e 17esima testa di serie, alla seconda presenza sui prati londinesi (dodici mesi fa superò Jack Sock per poi cedere al 2° turno a Gilles Simon), debutterà contro il moldavo Radu Albot, numero 41 Atp



Marco Cecchinato, numero 40 Atp, che nel 2017 proprio sui prati londinesi aveva debuttato in un tabellone principale di un Major, per la sua terza apparizione a Wimbledon dove insegue il primo successo ritrova invece l’australiano Alex De Minaur, numero 29 del ranking e 25esima testa di serie



Thomas Fabbiano, numero 102 della classifica Atp, alla terza partecipazione al main draw di questo torneo, visto che il 30enne di San Giorgio Jonico ha pescato di nuovo il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del ranking mondiale e settimo favorito del seeding



Una testa di serie come primo ostacolo anche per Paolo Lorenzi, numero 107 del ranking Atp, che in otto partecipazioni ai "The Championships" ha raggiunto il secondo turno nel 2017 e 2018. Il 37enne senese è stato infatti sorteggiato contro il russo Daniil Medvedev, numero 13 della classifica mondiale e 11esimo favorito del seeding



Il cileno Nicolas Jarry, numero 55 del ranking mondiale, sarà l’avversario di Andreas Seppi, numero 71 Atp, che in quattordici precedenti partecipazioni a Wimbledon vanta come miglior risultato gli ottavi nel 2013 quando fu stoppato da Juan Martin Del Potro (oltre a tre terzi turni)



Lorenzo Sonego, numero 75 Atp, alla sua seconda partecipazione a Wimbledon troverà dall’altra parte della rete lo spagnolo Marcel Granollers, numero 105 Atp, proveniente dalle qualificazioni



Per quanto riguarda i due italiani promossi dalle qualificazioni (disputate sui campi di Roehampton), Salvatore Caruso, numero 125 della classifica mondiale, per la sua prima volta nel main draw dello Slam british ritroverà il francese Gilles Simon, numero 25 Atp e 20esima testa di serie. Andrea Arnaboldi, dovrà fare i conti con il 40enne croato Ivo Karlovic, numero 80 della classifica mondiale.



Sorteggio non troppo fortunato per le azzurre al via nel main draw di Wimbledon, terzo Slam della stagione che scatta lunedì sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis: Camila Giorgi affronterà l’ucraina Yastrenska mentre Giulia Gatto-Monticone dovrà vedersela con Serena Williams.



La Giorgi, rientrata proprio ad Eastbourne dopo tre mesi di assenza per l’infortunio al polso, è chiamata a difendere i quarti raggiunti 12 mesi fa, quando fu fermata solo da Serena Williams in tre set. La 27enne di Macerata, numero 41 del ranking mondiale, è stata sorteggiata al primo turno contro l’ucraina Dayana Yastremska, 19 anni da compiere il prossimo 11 luglio, numero 36 Wta



Ha probabilmente “pescato” la peggior avversaria possibile la Gatto-Monticone, alla prima presenza nel tabellone principale del Major british. La 31enne torinese numero 162 del ranking mondiale, gicherà infatti contro Serena Williams, numero 11 del ranking e del seeding.









