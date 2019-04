Terlizzi (Napoli Boxe) protagonista al torneo nazionale Alberto Mura

Brilla la stella di Vincenzo Terlizzi alle finali nazionali del torneo dedicato ad Alberto Mura. Il pugile della Napoliboxe ha conquistato l’oro nella categoria 81kg youth battendo in finale l’emiliano Shala Fatlind, dopo aver superato in semifinale il laziale Mattia Vasile, confermandosi uno dei talenti più promettenti del panorama nazionale. Ha mancato di un soffio la finale, invece, Mohamed Benaicha, che nelle selezioni regionali era stato votato miglior pugile del torneo. Contro il nazionale Christian Chessa dalla Lombardia, infatti, ha ottenuto un verdetto pari nella semifinale dei 52kg juniores, ma la preferenza dei giudici è andata al suo avversario, fermandosi quindi alla medaglia di bronzo. «La vittoria di Terlizzi ci rende orgogliosi ed è la conferma che il lavoro quotidiano abbinato al talento porta sempre a un buon risultato – spiega il maestro Lino Silvestri -. C’è amarezza, invece, per il verdetto della semifinale di Benaicha. Il ragazzo ha dimostrato il suo valore lottando alla pari contro un atleta della nazionale e avrebbe meritato di poter disputare la finale. Anche per lui, però, le occasioni saranno tante perché il talento c’è e se saprà allenarsi nel modo giusto potrà proseguire la sua carriera togliendosi tante soddisfazioni».



© RIPRODUZIONE RISERVATA