Diego e Massimiliano Testa brillano nel campionato italiano in Calabria

A Cariati, in provincia di Cosenza, tappa del campionato italiano di motonautica 2019. Nell’Endurance subito protagonisti Diego e Massimiliano Testa, padre e figlio, che a bordo dell’imbarcazione Sorbino Team (Circolo Canottieri Napoli) hanno dominato la gara della domenica dopo aver ben figurato anche in prova. I 15 equipaggi partecipanti hanno infatti avuto a disposizione un’ora e mezza per le prove libere sabato mentre domenica pomeriggio, a partire dalle ore 17, hanno affrontato le gare delle rispettive categorie.



Per i Testa un ottimo esordio in vista di una stagione che li vedrà impegnati nelle prossime tappe del campionato italiano (si riparte, dopo lo stop estivo, il 22 settembre a Como) e al campionato europeo in programma in Sicilia ad ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA