Atp Roma, l'ira funesta di Thiem: «Traffico e maltempo, terribile»

di Valerio Cassetta

«Questo trattamento è inaccettabile». Dominic Thiem è amareggiato al termine della sconfitta, subita in rimonta 6-4 6-4 7-5, contro Fernando Verdasco. L’austriaco esce ai sedicesimi degli Internazionali Bnl d’Italia e non commenta gli errori commessi durante la gara: preferisce sottolineare tutti i disagi e gli imprevisti avuti prima della gara. «Ho perso, ma non mi piace come i giocatori vengano trattati in questo torneo perché ieri, a mio parere, non è stato accettabile». Thiem non usa mezzi termini: «Ogni persona sapeva che ieri sarebbe piovuto tutto il giorno e ci hanno trattenuti qui fino alle 19. Si sapeva già, non so da quanto, che ci sarebbe stata la partita di calcio ieri sera (finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico, ndr). Il viaggio di ritorno da qui all'hotel ha richiesto un'ora e mezza». Insomma, maltempo e traffico sotto accusa: «Ho cenato e non potuto nemmeno ricevere dei trattamenti, altrimenti non avrei dormito abbastanza. Poi mi hanno messo la partita di oggi alle 10. Non penso sia accettabile». Nulla da dire sulla sua prestazione. «E’ uno dei motivi per cui ho perso oggi. Sono piuttosto arrabbiato l riguardo. Non penso per niente alla partita in sé ora». L’austriaco rivela che anche Shapovalov e Djokovic hanno impiegato molto tempo per tornar in hotel, e individua una possibile soluzione per il futuro: «Quando piove fino alle 14, potrebbero lasciarci andare, invece di tenerci qui».

