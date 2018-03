Tirreno-Adriatico: in testa Caruso, Froome terzo con 49” su Nibali

di Francesca Monzone



Vittoria netta della BMC che per il terzo anno consecutivo ha conquistato la cronometro a squadre di Lido di Camaiore di 21,5 chilometri, prima prova della Tirreno-Adriatico e con Damiano Caruso che indossa la prima maglia azzurra.

Al secondo posto la Mitchelton-Schott distanziata di 4 secondi dalla statunitense e seguita dalla Sky di Froome terza a 9”.

Delusione per la super favorita Sunweb di Tom Dumoulin, che ha chiuso in quinta posizione con un ritardo di 25”.

Da segnalare in corsa una bruttissima caduta di Cavendish della Dimension Data. Il corridore dell’isola di Man è caduto frontalmente in corsa, riportando un importante trauma facciale con un taglio su uno zigomo, oltre a diverse escoriazioni su gambe e braccia. Cavendish anche se con molto ritardo rispetto ai compagni, è riuscito a portare a termine la gara, al termine della quale è stato subito portato in ospedale per accertamenti. Da valutare un suo eventuale ritiro.

Il cambio di tempo con vento alle spalle o di fronte, ha sicuramente favorito alcuni team e sfavorito altri. La Sky di Froome partita come seconda dopo la Movistar è stata sicuramente sfavorita da un vento contrario e dopo essere stata per molto tempo leader della classifica provvisoria, ha iniziato a perdere posizioni quando le squadre più forti, si sono trovate a correre con vento a favore.

La UAE Fly Emirates di Fabio Aru è arrivata sul traguardo in nona posizione a 45” dalla prima, mentre la Bahrein Merida di Nibali ha chiuso undicesima con 49” davanti alla Movistar di Landa a 50”.

Per gli uomini di classica troviamo Damiano Caruso primo, per il secondo anno di seguito, con il tempo di 22’19” e Froome che ora ha un vantaggio su Domulin di 16”, trentasei secondi su Aru, 40” su Nibali e 41 su Landa.

Per la classifica generale qualche cambiamento potrebbe esserci già a partire dalla terza tappa.

Domani prima tappa in linea da Camaiore a Follonica di 167 chilometri interamente dedicata ai velocisti.

Classifica

1. Bmc, a 4”; 2. Mitchelton Scott. 4”; 3. Sky 9”; 4. Quick Step 15”; 5. Sunweb 25”; 6. Katusha 28”; 7.Bora-Hansgrohe 30”; 8. Trek-Segafredo 38”; 9. Uae-Emirates 45”; 10. Ef Education First 45”; 11. Bahrain-Merida 49”; 12. Movistar 50”; 13. Lotto Nl-Jumbo 51”; 14. Astana a 53”;

© RIPRODUZIONE RISERVATA