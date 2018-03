Tirreno Adriatico, Caruso leader e Kittel domina tutti a Follonica

di Francesca Monzone

Marcell Kittel il tedesco della Katusha ha conquistato la prima tappa della Tirreno-Adriatico 2018, mentre il neozelandese Patrick Bevin ha conquistato la maglia rossa di leader della classifica generale. Kittel perfettamente guidato dal treno della sua squadra ha sprigionato tutta la sua potenza sul traguardo di Follonica, lasciandosi alle spalle il campione del mondo Peter Sagan della Bora Hansgrohe e Giacomo Nizzolo.



Marcell Kittel attualmente è considerato il miglior sprinter nel mondo del ciclismo, capace lo scorso anno di mettere a segno 5 tappe al Tour de France per un totale di 14 frazioni vinte alla corsa francese, oltre all’oro mondiale nella cronometro a squadre del 2016 e quattro tappe al Giro d’Italia. Un autentico talento il suo che già fa intuire quali saranno le sue intenzioni per la stagione appena iniziata.



La corsa di oggi è iniziata senza Mark Cavendish al via, caduto rovinosamente ieri e poi squalificato per aver tagliato il traguardo fuori tempo massimo, decisione questa che ha succitato molte polemiche, vista la gravità della caduta.



Come di consueto la fuga di giornata è partita pochi chilometri dopo il via con Guy Sagiv della Israel Cycling Academy, Alexander Foliforov Gazprom Rusvelo, Jacopo Mosca della Wilier Selle Italia e Nicola Bagioli della Nippo Fantini. Quest’ultimo ha conquistato anche la maglia verde grazie ai punti del GPM di giornata. La corsa è entrata nel vivo nel circuito di Follonica, dove dal plotone compatto si sono portati avanti i treni dei velocisti. Il treno della Katusha guidato da Martin, da subito ha dimostrato la sua superiorità e negli ultimi 200 metri Kittel è partito andando a vincere con una volata regale. A nulla sono serviti gli sforzi degli altri velocisti, che in tutti i modi hanno cercato di scavalcare il tedesco. Il neozelandese Patrick Bevin (Bmc) è il nuovo leader della classifica generale, con lo stesso tempi dei suoi compagni di squadra Damiano Caruso e Greg Van Avermaet.



Domani tappa lunghissima di 239 chilometri da Follonica si arriverà in Umbria a Trevi. Un percorso mosso con diverse salite brevi con punte fino al 15% dove potrebbero esserci diversi attacchi.





RISULTATO FINALE

1 - Marcel Kittel (Team Katusha Alpecin) 172 km in 4h12’24”, media 40.887 km/h

2 - Peter Sagan (Bora - Hansgrohe) s.t.

3 - Giacomo Nizzolo (Trek - Segafredo) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 - Patrick Bevin (BMC Racing Team)

2 - Damiano Caruso (BMC Racing Team) s.t.

3 - Greg Van Avermaet (BMC Racing Team) s.t.MAGLIE





© RIPRODUZIONE RISERVATA