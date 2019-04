Torna a Capri lo storico Torneo Open, Trofeo Giuseppe Breglia

di Anna Maria Boniello

Sui campi di Via Camerelle è iniziato in questo ponte del 25 aprile il primo Torneo Open Capri Isola di Capri, primo Trofeo Giuseppe Breglia. Si è registrato un gran numero di iscritti al primo Torneo di Tennis Open “Isola di Capri” che vede un tabellone di oltre 50 partecipanti che incroceranno le racchette per aggiudicarsi il Trofeo Breglia. Il torneo è stato organizzato dal TC Capri sui campi di Via Camerelle nel cuore del centro antico di Capri a pochi passi dalla piazzetta. Accaniti match vedono affollare i bordi court che hanno visto sfidarsi negli anni passati campioni del calibro di Nicola Pietrangeli, Martin Mulligan ed Adriano Panatta tanto per citarne alcuni.



Il torneo si concluderà nella prima decade di Maggio e nel tabelloni spiccano quattro teste di serie, tutti tennisti capresi under 20 tra cui: Massimiliano Mauro, Lorenzo Staiano, Fabio Lettieri, Fabrizio Staiano. Promesse del tennis che hanno appreso i primi rudimenti di questo particolare sport allenandosi proprio sui campi del TC Capri ed oggi partecipano a tornei importanti in ogni parte d’Italia. Il ritorno di un torneo tutto caprese è stato molto apprezzato dai seguaci del tennis che non stanno facendo venir meno il loro entusiasmo tifando per i loro beniamini sugli spalti ed ai bordi dei campi centrali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA