Il 23 maggio alle ore 9.00, presso lo stadio Albricci di Napoli (via Pignatelli 25), si disputerà il 7° Trofeo Partenope, il torneo di rugby studentesco organizzato dall’associazione Partenope Rugby Junior. Testimonial dell’evento sarà Susy Cimminiello, sorella del tatuatore ucciso dalla Camorra a Secondigliano per essersi opposto a un ricatto, oggi è assessore alla scuola, allo sport e al welfare della II Municipalità del comune di Napoli, Avvocata, Montecalvario, Porto e Pendino. Tra gli ospiti dell’evento ci saranno inoltre Cristina Tonna responsabile nazionale della FIR del settore femminile, Salvatore Perugini consigliere federale FIR, ex campione della nazionale di rugby e di club di prestigio internazionali, nato e formatosi a Benevento prima di andare all'estero, Ciro Borriello assessore allo sport del Comune di Napoli.



Il trofeo è interamente dedicato alle scuole medie e superiori, con il patrocinio dell’Assessorato allo sport e all’istruzione del Comune di Napoli. In campo quest’anno scenderanno gli alunni di diversi istituti campani. Per la categoria under 12 parteciperanno al torneo gli studenti della SSS Belvedere del Vomero, dell’ IC Maiuri del Vomero, dell’ IC Miraglia-Sogliano di Piazza Nazionale, dell’ IC Borelli- De Liguori di Piazza Carlo III, della SSS Solimena di Barra e dell’ IC Sarria-Monti di San Giovanni a Teduccio. Mentre per la categoria juniores scenderanno in campo gli alunni dell’ ITIS Da Vinci di Piazza Nazionale, dell’ ITE Caruso dell’ Arenaccia, del Liceo Scientifico Cuoco di via Foria e del Liceo Ginnasio GB Vico di Via Salvator Rosa.



L’associazione Partenope Rugby Junior, in questi anni, ha fatto sì che ogni evento legato ad una manifestazione sportiva diventasse un modo per poter creare delle forti sinergie tra ragazzi, non solo di diverse estrazioni sociali ma anche di diverse regioni d’Italia. La Partenope Rugby ha aderito quest’anno alla Campagna Illuminiamo il Futuro messa in campo da Save The Children per combattere la povertà educativa in Italia.



Testimonial per la legalità: Susy Cimminiello, vittima innocente di camorra, il fratello tatuatore ucciso dalla Camorra a Secondigliano per essersi opposto a un ricatto, oggi è assessore alla scuola, allo sport e al welfare della II Municipalità del comune di Napoli, Avvocata, Montecalvario, Porto e Pendino.

















