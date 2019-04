Tre medaglie per il team campano al Torneo Pinocchio

Torna vincente la squadra del comitato campano della Federsci dopo cinque giorni di gare all’Abetone (Pistoia), dove si sono disputate le finali nazionali del Trofeo Pinocchio, la più importante competizione per sciatori dagli 8 ai 16 anni. Giada d’Antonio, portacolori dello Sci Club Vesuvio, ha conquistato il Pinocchio d’oro nella categoria Baby 2 con oltre 2" di vantaggio sulla seconda classificata. Il piccolo Tommaso Zanardi del Sai ha subito conquistato il podio, mettendo al collo una medaglia di bronzo.



Stesso sci club e stessa medaglia per Francesca Carolli nello slalom, un bronzo che le consente di entrare nel team italiano che accede alla fase internazionale che si svolgerà venerdì 5 e sabato 6 aprile ed alla quale parteciperanno 33 delegazioni da tutto il mondo, persino dalla Nuova Zelanda e dalla Cina.



La squadra del comitato campano, in trasferta all’Abetone, era composta da 55 piccoli atleti che hanno vissuto un’esperienza unica. Ma solo altre due piccole sciatrici sono riuscite ad entrare nella rosa dei primi 10 che salgono sul grande palco del Pinocchio all’Abetone: Sofia de Nunzio dello Sci Club Napoli che si è classificata in ottava posizione nella categoria dei più piccoli (under8) e Semire Daudi dello Sci Club Aremogna, arrivata decima nella categoria cuccioli (U12).

