Torre del Greco Tennistavolo vince la Coppa Italia- Comitati Regionali

di Francesca Mari

TORRE DEL GRECO. L’Asd Tennis Tavolo Torre del Greco vince la Coppa Italia dei Comitati Regionali: oggi la finale a Terni. Si è disputata da venerdì ad oggi al Palatennistavolo «Aldo De Santis» di Terni la competizione della Fitet (Federazione Italiana Tennistavolo) a cui ha partecipato la città corallina, in rappresentanza della Campania, per la sezione Comitati Regionali che rappresenta la novità di quest’anno.



Quattordici le regioni in gara che si sono sfidate nel week end, fino alla vittoria di oggi dell’Asd di Torre del Greco che ha battuto per 3-1 l’Incas Caffè TT Lucca arrivando ad alzare la coppa. I napoletani sono passati in vantaggio vincendo il doppio, con il 3-1 di Giovanni Illibato e Bruno Falanga su Roberto Larindi e Marco Carnicelli. Emanuele Vasta ha riequilibrato le sorti della sfida, superando per 3-0 Andrea Serpe. Falanga ha riportato al comando Torre del Greco, grazie al 3-2 su Carnicelli e Serpe ha chiuso i conti, con il successo per 3-1 su Carnicelli.



«Siamo venuti qui a Terni - ha commentato il capitano Andrea Serpe - con l’obiettivo, ovviamente, di fare una bella figura, essendo la seconda squadra del ranking. Non è stato facile, perché fin dall’inizio abbiamo incontrato compagini competitive. Abbiamo lottato e siamo riusciti, anche nelle sfide più equilibrate, ad avere la meglio. La partita più impegnativa, anche dal punto di vista emotivo, è stata la finale. Avevamo di fronte un team forte, che ha nelle sue fila un giocatore di riferimento come Emanuele Vasta. Avremmo dovuto conquistare i punti negli altri singolari e nel doppio e ce l’abbiamo fatta. Serviva l’aiuto di tutti e ognuno ha dato il suo contributo. È stata proprio la vittoria del gruppo. Siamo felici di aver partecipato a questa bellissima manifestazione».



Questi gli altri risultati:



3°/4° posto: Tennistavolo Senigallia - TT Club Edera Amicis Elite.



5°/6° posto: Tennistavolo Bari - TTK Marling Raiffeisen 1-3



7°/8° posto: Polisportiva Bagnolese - Tennistavolo Vasto 3-1



9°/10° posto: Alfieri di Romagna - Tennistavolo Guspini 3-2



11°/12° posto: Tennistavolo Vittoria - Vigor Velletri 3-2



13°/14° posto: Tennistavolo Torino - TT Club La Spezia 3-0

