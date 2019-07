Lesione al bicipite femorale, ​Tortu salta il meeting di Montecarlo

Lesione di tipo 3b del bicipite femorale sinistro. È questo l'esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto Filippo Tortu al Policlinico di Monza. L'infortunio lo costringerà a non partecipare alla tappa di Diamond League di Montecarlo, dove il 21enne finanziere era atteso nella gara dei 100 metri. Si prevede ora un periodo di recupero, per poi ripartire in agosto con le gare pre-Mondiali.

